Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 azalarak 461,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 15.373 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 7.970 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 7.308 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 9.284 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 27.614 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi bugün 1,0629 seviyesine inerek, 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini test etti. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0640 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın yıllık raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, enflasyon baskıları karşısında bir sonraki toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladıklarını belirtirken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de ECB'nin enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak için kararlı davranması ve daha fazla faiz artışı yapması gerektiğini savundu.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde cari dengenin öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar ocakta aylık yüzde 0,5 artışla, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 1 azalışla beklentilerin üzerinde geldi.