Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 azalarak 463,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 15.448 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.996 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 azalışla 7.327 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 9.267 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 27.518 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0670 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sürpriz Ukrayna ziyaretinin dikkatleri tekrar Rusya-Ukrayna savaşına çevirdiğini ifade eden analistler, Biden'ın, hafta içinde bazı kişi ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacaklarını söylemesi sonrası konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını söyledi.