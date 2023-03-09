Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 459 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.620 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.908 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 27.784 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 7.314 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 9.424 puanda bulunuyor.

Dün yatay seyirle 1,0547 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0552'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'da da enflasyon baskısının gündemde kalmaya devam ederek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daralttığını kaydeden analistler, bugün veri gündeminde ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını dile getirdi.