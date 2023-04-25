Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak 466 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.805 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.864 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.505 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 27.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 9.288 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,5 artışla 1,1050 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,1030 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "şahin" açıklamalarına devam etmesinin risk iştahını törpülediğini söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı açıklamada, son verilerin faiz artışlarının devam etmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, ECB Üyesi Isabel Schnabel de 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlandı.

Analistler, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini vurgulayarak, veri takviminde ise ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin bulunduğunu bildirdi.