Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalarak 459 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 15.682 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.751 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.349 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 26.648 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 9.003 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1070 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, buna karşın Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün gözlerin ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildiğini kaydederek, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek döneme ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası martta 16,7 milyar avro ile beklentileri aştı.