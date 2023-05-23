Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 467,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 16.189 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.755 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.449 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 9.265 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 27.211 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0800'de dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün dünya genelindeki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin, sözle yönlendirmelerinde "şahin" tonu kullanmaya devam ettiklerini aktaran analistler, ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos'un, "bankanın faiz artışlarının henüz bitmediğini, faiz oranlarının hem daha da yükselmesi hem de bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini" söylediğini hatırlattı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.