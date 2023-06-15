Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 463,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 16.270 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.591 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.306 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.413 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.750 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 artışla 1,0836 seviyesine yükselen avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0810'da dengelendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini sabit bırakmasının ardından yön arayışı öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgeden açıklanan makroekonomik verilere göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aylık yüzde 1, yıllık ise beklentilerin aksine yüzde 0,2 arttı.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı, perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.