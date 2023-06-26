Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 452,08 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 15.785 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.445 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.145 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.250 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 azalışla 27.028 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,5 düşüşle günü 1,0896 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay bir seyirle 1,0898'te dengelendi.

Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrediyor.

Avrupa'da geçen hafta da yoğunlukla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyonla birlikte, yavaşlayan ekonomik aktivitenin politika yapıcıların alanını daralttığını kaydeden analistler, ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmişti.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.