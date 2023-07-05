Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 459,54 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 15.977 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalarak 7.497 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.343 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.564 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay bir seyirle 27.382 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1,0880 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda da yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0900 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam edeceğini beklediklerini bildirdi.

Öte yandan Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti.