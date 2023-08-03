Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 456,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 15.834 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 azalarak 7.459 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.225 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 9.271 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 28.556 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,42 değer kaybıyla 1,0938 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve endişeler, yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

BoE politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.