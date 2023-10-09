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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 10:49

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 10:49

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 444,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 15.119 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 7.479 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 6.989 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 9.155 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 27.507 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,4 artışla 1,0590 seviyesinden haftayı tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1,0530'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlandığını belirterek, gözlerin bölgeden gelecek haber akışına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini kaydeden analistler, ülkede tarım dışı istihdamın eylülde 336 bin kişi artarak beklentileri aştığını hatırlattı.

Avrupa borsalarında cuma günü New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, artan petrol fiyatları ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin bölgede risk iştahının düşük seyretmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

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