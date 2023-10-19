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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 10:58

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 10:58

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 442,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.084 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7.528 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 6.905 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 9.129 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 27.836 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0540 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönemde faiz artışına gitmesinin beklenmediğini dile getiren analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve yükselen emtia fiyatlarının para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

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