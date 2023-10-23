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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 11:11

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 11:11

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 433,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 14.788 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.387 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 27.340 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 8.980 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 azalışla 6.810 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0590'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftada negatif seyrettiğini belirterek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler bölgede yakından takip edilirken, çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği ve emtia fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine geçebileceği endişesi Avrupa'da risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının izleneceğini belirtti.

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