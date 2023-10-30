CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 10:55

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 10:55

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 429,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 14.687 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 7.291 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 27.287 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.918 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 6.795 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0560'da seyrediyor.

Avrupa'da bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, bugün Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
ECB: Euro Bölgesi şirketler durgunluğa hazırlanıyor ECB: Euro Bölgesi şirketler durgunluğa hazırlanıyor 27 Ekim 2023 11:15
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 27 Ekim 2023 10:03
Enflasyonun 2025’te ECB’nin hedefine dönmesi bekleniyor Enflasyonun 2025'te ECB'nin hedefine dönmesi bekleniyor 27 Ekim 2023 11:20
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Ekim 2023 08:56
ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel çip endüstrisini yavaşlatacak ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel çip endüstrisini yavaşlatacak 27 Ekim 2023 09:08
Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü 27 Ekim 2023 12:25
Kazakistan’ın kredi not görünümünü iyileştirildi Kazakistan'ın kredi not görünümünü iyileştirildi 27 Ekim 2023 15:26
Tokyo’da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi Tokyo'da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi 27 Ekim 2023 09:03
Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir 27 Ekim 2023 08:59
Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak 27 Ekim 2023 08:48
Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 27 Ekim 2023 08:44
Etiyopya’nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı 28 Ekim 2023 14:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,82
%-0,0177
DOLAR
999,16
%-0,0838
EURO
997,21
%-0,2794
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.004,09
%0,4094
DOLAR
1.002,52
%0,2521
EURO
982,22
%-1,7777
ALTIN
1.398,84
%39,8836
BORSA
1.031,26
%3,1261
DOLAR
1.037,39
%3,7391
EURO
1.087,87
%8,7871
ALTIN
1.986,71
%98,671
BORSA
1.511,52
%51,1522
DOLAR
1.616,53
%61,6531
EURO
1.826,59
%82,6587
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler