Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 11:45
Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 11:45
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kayıpla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 16.669 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.696 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 30.282 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.094 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.562 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0950'de seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce pozisyon küçültmek istemesinin piyasaları etkilediğini ifade etti.
Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını artırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.
Piyasalarda Fed'in "aşırı güvercin" adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.
Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.