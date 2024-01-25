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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 11:44

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 11:44

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 477 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 16.850 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.522 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 30.150 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 9.901 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.442 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0880'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizlerini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ECB'nin ilk faiz indirimine yüzde 64 ihtimalle nisanda başlayabileceğinin öngörüldüğünü ancak söz konusu tahminlerin günden güne hazirana kaydığını belirterek, Lagarde'ın açıklamalarının piyasalardaki fiyatlamaları netleştirebileceğini bildirdi.

Dün bölge genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin toparlanmaya işaret ettiğini ancak daralmanın sürdüğünü dile getiren analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin takip edilmeye devam edileceğini belirtti.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

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