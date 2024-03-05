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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2024 11:46

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2024 11:46

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 496,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 17.660 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.605 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 32.905 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 10.070 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.940 puanda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok görüldüğü bölge olarak öne çıkan Avrupa'da, bugün açıklanacak verilerin bölge ekonomisindeki gidişata ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma uygulamasını 1 yıl uzatma konusunda anlaşırken, İsviçre Merkez Bankası (SNB), pozitif faiz oranlarına geçişin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve Hollanda Merkez Bankası da (DNB) geçen yıl sırasıyla 1,3 milyar avro, 21,6 milyar avro ve 3,5 milyar avro zarar açıklamıştı.

Ayrıca, dün Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Almanya Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2 düşebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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