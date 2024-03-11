Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 500,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 17.696 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.627 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 33.181 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 10.291 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.994 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0940 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak da bilinen Almanya'da, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,5 artış göstereceğini beklediklerini ifade ederek, söz konusu verinin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Öte yandan, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 3 temel politika faizini sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru çekme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.

Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında bulunduğunu belirterek, "Enflasyonu düşürme sürecindeyiz ve ilerleme kaydediyoruz ancak kendimizden yeterince emin değiliz. Daha fazla kanıta, daha fazla veriye ihtiyacımız var. Nisanda biraz daha fazlasını, haziranda ise çok daha fazlasını öğreneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.