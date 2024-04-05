Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 kayıpla 505 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.195 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 7.896 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 33.963 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 8.051 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1'e yakın kayıpla 10.988 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından başlayan negatif seyir yeni günde Avrupa'ya da taşındı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dün, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarırken, diğer Fed üyelerinin şahin tonu da dikkati çekti.

Bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrilirken, analistler, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını ve bugünkü verilerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Yetkililerden gelen açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, ECB'nin son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda, üyelerin enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü trendine devam etmesini beklediği ifade edildi. Tutanaklarda yüzde 2 enflasyon hedefine ilerleme yolunda artan güvenle faiz indiriminin düşünüldüğü kaydedildi.

Bugün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri ise şubatta aylık 0,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini ifade etti.