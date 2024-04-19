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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 10:50

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 10:50

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 497 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 17.689 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.845 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 33.586 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.973 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,9 düşüşle 10.671 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0650 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini vurgulayarak, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, bu durumun bölgenin enflasyonla mücadelesini ne derece etkileyeceğinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

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