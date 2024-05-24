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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 10:59

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 10:59

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 517 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 18.523 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.270 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,0 düşüşle 34.103 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1,2 gerileyerek 11.172 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 8.43 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0820 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısını artırdığı görülüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler güçlü sinyaller vermeye devam ederken, söz konusu veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmelerini destekledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 48'e geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali kasımda yüzde 65 ve aralıkta yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün İngiltere'de perakende satışlar enflasyon endişelerinin azalmasına yardımcı oldu.

İngiltere'de perakende satışlar aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 3 azalışla öngörülerin oldukça alında gerçekleşti.

Almanya'da ise 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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