CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları haftaya Fransa hariç pozitif bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2024 11:05

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 514,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.485 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.341 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 33.971 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.510 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 yükselişle 11.215 puanda bulunuyor.

Cuma, günü yüzde 0,1 yükselişle 1,0856'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,854 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, söz konusu seyrin Fransa hariç Avrupa'da da etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinyallerin gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlenirken, bu hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin söz konusu endişeleri ne yönde etkileyeceği takip ediliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ’süper zenginlerin vergilendirilmesi’ne ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'süper zenginlerin vergilendirilmesi'ne ilişkin açıklama 26 Temmuz 2024 14:25
ECB, Prens Andrew’un danışmanına ait bankayı kapatacak ECB, Prens Andrew'un danışmanına ait bankayı kapatacak 26 Temmuz 2024 12:23
Tokyo’da çekirdek enflasyon yüzde 2,2 arttı Tokyo'da çekirdek enflasyon yüzde 2,2 arttı 26 Temmuz 2024 12:19
Petrol fiyatları talebin güçleneceği beklentileriyle arttı Petrol fiyatları talebin güçleneceği beklentileriyle arttı 26 Temmuz 2024 09:51
Çin’in elektrikli otomobil üreticileri Avrupa’da genişliyor Çin'in elektrikli otomobil üreticileri Avrupa'da genişliyor 26 Temmuz 2024 09:42
AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor AB, Ukrayna için Rus varlıklarıyla desteklediği kredi planını tamamlıyor 26 Temmuz 2024 09:36
Almanya’da ihracat beklentileri son 5 ayın en kötü görünümünde Almanya'da ihracat beklentileri son 5 ayın en kötü görünümünde 26 Temmuz 2024 09:30
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 26 Temmuz 2024 09:23
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü 25 Temmuz 2024 16:53
Yabancılar 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı 25 Temmuz 2024 15:10
ABD’de dayanıklı mal siparişleri haziranda azaldı ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda azaldı 25 Temmuz 2024 16:51
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,9 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,9 trilyon lira oldu 25 Temmuz 2024 14:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,07
%0,407
ALTIN
999,09
%-0,0911
DOLAR
998,60
%-0,1401
EURO
996,08
%-0,3916
BORSA
1.308,55
%30,8546
ALTIN
1.137,18
%13,718
DOLAR
1.138,25
%13,825
EURO
972,44
%-2,7557
BORSA
1.386,15
%38,615
ALTIN
1.148,29
%14,829
DOLAR
1.166,94
%16,6939
EURO
1.018,86
%1,8864
BORSA
2.341,86
%134,1859
ALTIN
1.759,42
%75,9423
DOLAR
1.803,24
%80,3237
EURO
1.535,07
%53,507
BORSA
BİST En Aktif Hisseler