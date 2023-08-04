İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.523 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.280 puanda, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,3 primle 9.335 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 28.739 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 artışla 1,0950 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel olarak 1,0950 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda satış baskısının devam ettiğini belirterek, gözlerin bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydeden analistler, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Banka böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

BoE Başkanı Bailey ise faizlerin zirveye ulaştığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini kaydetti.