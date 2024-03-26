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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 12:19

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 12:19

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 508,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18,259 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.898 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.986 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 34.668 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.161 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimine ilişkin genişleyen bir uzlaşmanın olduğunu söyleyerek, ücret artışlarının yavaşladığına ilişkin güveninin arttığını ifade etti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre ise Almanya Gfk tüketici güven endeksi, -27,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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