Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 511,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,388 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.922 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 11.033 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 34.674 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.179 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarının belirsiz olduğunu ancak para piyasalarındaki fiyatlamalarda iki bankanın da haziran toplantısında ilk faiz indirimine gitme ihtimallerinin öne çıktığını bildirdi.

Para piyasalarında, ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 76, BoE için yüzde 74 ile fiyatlandığını belirten analistler, bugün tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların takibinde yer aldığını söyledi.

Analistler, yarın İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliğe sebep olabileceğini dile getirdi.