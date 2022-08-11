Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 artarak 441,9 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 13.725 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.505 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 artışla 8.400 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 primle 22.830 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla 6.554 puanda bulunuyor.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. Avro/dolar paritesi veri sonrası 1,0369'la 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek günü 1,3000'dan tamamladı.

Avro/dolar paritesi, bugün 0,2'lik artışla 1,0320'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, enerji arzına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.