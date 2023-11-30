Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.437 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 29.768 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.070 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.277 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0960'da seyrediyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyaller de yakından takip edilecek.

Dün Almanya ve İspanya'da enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,2 olurken, aynı dönemde İspanya'da da yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün açıklanacak verilerde ise, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 2,8 artması bekleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında da ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonun ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktardı.