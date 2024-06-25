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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç düşüşle başlarken Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 düşüşle 517 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 azalışla 18.149 puan seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 11:10

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 11:13

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 8.289 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 33.795 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışın hemen altında 11.169 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,72 altında 7.652 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,0720 seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın, Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim oldu.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) dün, Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etti.

Açıklamada, yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı, yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaştırılacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtilerek, AB operatörlerinin Rusya dışında Finansal Mesajların Aktarımı Sistemi'nin kullanan özel olarak listelenmiş kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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