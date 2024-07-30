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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, yeni güne İngiltere hariç pozitif bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 11:40

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 512,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.375 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.260 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 primle 33.780 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 7.460 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 artışla 11.160 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,30 düşüşle 1,0822'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0825 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağında olmaya devam edecek.

Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlendiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin önemli sinyaller verebileceğini ifade etti.

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