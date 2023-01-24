Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artışla 454,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.115 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 7.763 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artışla 7.051 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.945 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 primle 25.845 puanda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi ile dün son 10 ayın zirvesini test eden avro/dolar paritesi, bugün de yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0890'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle enerji arz ve fiyatlarına ilişkin endişelerin geri plana itilmesi ile piyasalarda risk iştahının arttığını aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya'da bugün açıklanan GfK tüketici güven endeksi şubatta -33,9 ile beklentilerin altında kaldı.