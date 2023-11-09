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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 11:26

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 11:26

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 444,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.242 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.400 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.480 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.300 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.040 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0630'da seyrediyor.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışı devam ederken, bölgede makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 3,8 ile Ağustos 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıktı.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İrlanda Merkez Bankasının Dublin'de düzenlediği "Finansal Sistem Konferansı 2023"te yaptığı konuşmada, ülkede para politikasının sıkı olduğunu ve enflasyon hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşene kadar uzun süre sıkı kalacağını belirterek, "Faiz indiriminden bahsetmek için gerçekten çok erken. Çok netiz, bu konuda henüz konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

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