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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 11:04

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 11:04

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 432,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 14.723 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.344 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 27.440 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.970 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 6.823 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0550'de seyrediyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Faiz kararı sonrasında Atina'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek, enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getirdi.

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