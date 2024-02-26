Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 497 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.406 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.699 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 32.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.137 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 7.950 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0830 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.