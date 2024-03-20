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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne satıcılı seyirle başlarken, İspanya pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 12:16

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 12:16

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 504,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1'e yakın azalışla 17.976 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.731 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi kapanışın hemen altında 34.244 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.708 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.146 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yüzde 0,1'e yakın düşüşle şu sıralarda 1,0855 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının(Fed) para politikası kararını bekliyor. Fed'den faiz artışı beklenmezken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, son olarak ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi. Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlar piyasaların odağında yer alırken, Almanya'da dün açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi martta önceki aya oranla 31,7 puan seviyesine yükseldi. Almanya Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

İngiltere'de yarın İngiltere Merkez Bankasının (BoE) vereceği politika faizi kararı öncesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,6 yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.

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