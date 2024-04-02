Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.530 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.004 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 34.845 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.236 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 11.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0730 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Almanya'da bugün açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Ülkede enflasyonun, martta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,2 olması bekleniyor.

Analistler, bugün Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.