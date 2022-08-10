Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalarak 434,5 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 13.517 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 22.535 puanda seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalışla 7.477 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 8.308 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 6.477 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,17'lik artışla 1,0213'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi para piyasalarında bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını bildirdi.
Öte yandan Almanya'da enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.