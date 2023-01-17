Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 azalışla 454 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 15.118 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 7.848 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 azalışla 7.035 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 8.861 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 geriyerek 25.936 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün 1,0876 ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik aktiviteye dair temkinli yaklaşımın korunması ile karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe'nun, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ekonominin önemli direnç seviyesinde olduğunu ve resesyonun önlenebileceğini söylediğini anımsatan analistler, bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın ilk yarısının tamamlanmasının ardından faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisinin gündeme geldiğini kaydetti.

Analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade ederek, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan nihai verilere göre Almanya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 8,6 ile beklentiler doğrultusunda arttı.