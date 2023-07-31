Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 470,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 16.439 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.680 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.471 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.651 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 29.550 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,37 değer kazancıyla 1.1019 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1030 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalardan alınan "ECB'nin gelecek toplantıyı pas geçebileceği" yönündeki sinyaller piyasaları olumlu etkilerken, Lagarde hafta sonu yaptığı açıklamada Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik üretime ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.

Öte yandan cuma günü Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçülürken, ülkede bir önceki ay enflasyon yıllık bazda yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.