Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 artışla 429,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 14.000 puandan işlem görüyor.
Noel tatilinden bugün dönen İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 7.541 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 6.566 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.279 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.840 puanda seyrediyor.
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0650 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasaların, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.
Avrupa'da, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölge genelinde düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesini beklediklerini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.