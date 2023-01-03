Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 artışla 431,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 14.100 puandan işlem görüyor.

Tatilden bugün dönen İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 yükselişle 7.534 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.594 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 8.357 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 24.164 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,7 azalışla 1,0590 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.

Bugün Almanya'da işsizlik ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, avro/dolar paritesinde artan oynaklığın da izlenmesi gerektiğini kaydetti.