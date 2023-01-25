Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 452,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.107 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.768 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.071 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 25.903 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 8.951 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi 1,0900'la son 10 ayın zirvesine yakın işlem görmeyi sürdürüyor.

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin şahin yönlendirmelere devam ettiğini aktaran analistler, ECB kurul üyesi Gediminas Simkus'un bankanın faiz artırım hızını yavaşlatmaması gerektiğini söylediğini anımsattı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek hafta 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de çıktı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 14,7 artarak beklentilerin altında kaldı.