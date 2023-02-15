Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 azalışla 461,1 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 15.407 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.932 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 azalışla 27.457 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artışla 7.220 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.275 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0740 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0710'da bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış ocakta yüzde 6,4 oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyonun yavaşlamaya devam etmesine karşın verinin hem beklenti üzerinde kalması hem de yavaşlama hızının azalmasıyla küresel pay piyasalarında fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) izleyerek sıkılaşmaya devam edebileceği beklentilerinin artması ile piyasalarda risk iştahının azaldığı aktaran analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının önemini vurguladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin de takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE ocakta yıllık yüzde 10,1 artışla beklentilerin altında kaldı.