Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 464,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.844 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.818 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.469 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 27.062 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 9.270 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,1000 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını olumlu etkilediğini ifade ederek, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini anımsattı.

Avro Bölgesi ve Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" politikalarında ne kadar alanı olduğuna ilişkin sinyal verebileceğini aktaran analistler, ayrıca Almanya'daki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin de bölgede enflasyonun seyrine ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.