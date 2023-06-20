Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 461,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 16.148 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.560 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 7.314 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.460 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 27.784 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 düşüşle günü 1,0930 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0940'ta dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ediyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, çekirdek enflasyondaki gerilemenin sınırlı olabileceğini belirterek, ECB üyesi Yannis Stournaras, faiz artışlarının bu yıl son bulabileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü açıklayacağı politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ayrıca, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, mayısta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 1 artışla beklentilerin altında kaldı.