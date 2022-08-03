Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 435 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 13.431 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.390 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 22.243 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.106 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.418 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 1,0180 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün Avrupa'da Avro Bölgesi'nde ÜFE ve İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını kaydetti.