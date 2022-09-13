Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 428,5 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 13.410 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.464 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 azalışla 8.181 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 22.553 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.347 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.0140'tan işlem görüyor.

Avrupa'da enerji krizi ve rekor seviyedeki enflasyonla mücadelenin devam ettiğini aktaran analistler, enerji krizinin genel üretim sistemini olumsuz etkilemesi ve maliyetleri daha da artırmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan nihai verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 7,9 ile 1974'ten bu yana en yüksek seviyesini teyit etti.