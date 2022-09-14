Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 azalarak 420,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 13.184 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 7.348 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalışla 6.232 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 artışla 8.075 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 22.699 puanda bulunuyor.
AVRO/DOLAR PARİTESİ, 0,9980'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek günü 1,5 azalışla 0,9970'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 0,9980'den işlem görüyor.
Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.
Verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlamaya başladığını aktaran analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.