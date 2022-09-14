Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlamaya başladığını aktaran analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 azalarak 420,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 13.184 puan oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİ, 30 EYLÜL'DE BRÜKSEL'DE YENİDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de yeniden olağanüstü toplanacağı anımsattı.

Bugünün veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi öne çıkıyor.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 9,9 artarak beklentilerin altında kaldı.