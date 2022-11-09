Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 azalışla 420,9 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 13.650 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.289 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.435 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.010 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 artışla 23.797 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,5 artışla 1,0071 seviyesinden tamamlamasının ardından şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, Avrupa'da enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygılarının gündemdeki yerini koruduğunu anımsatarak, Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ekonomik görünümdeki risklere rağmen faiz artışlarının sürmesi gerektiğini dile getirdiğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de seçim sonuçları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade etti.