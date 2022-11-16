Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 433,9 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 14.353 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.389 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artışla 6.649 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 8.168 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 24.722 puanda seyrediyor.

Dün 1,0480 ile 1 Temmuz'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda da yükselişini sürdürerek önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1,0420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü haberi ile risk algısının arttığını aktaran analistler, füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerin ise satış baskısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "ultra şahin" tonu korudukları ifade ederek, bugün gözlerin ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildiğini kaydetti.

Veri gündeminde ABD'de açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımının öne çıktığını vurgulayan analistler, ABD merkez bankası yetkililerinin de sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 11,1 ile beklentileri aşarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.