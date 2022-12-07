Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 438,5 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 14.335 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 artışla 7.546 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.685 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 gerileyerek 8.338 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 24.313 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0450'den işlem görüyor.

Analistler, devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi arasında artan belirsizliklerle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yarın yapacağı açıklamalarda ultra şahin politikalardan dönüşe ilişkin sinyallerin aranacağını kaydeden analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda değişmedi.